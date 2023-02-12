خط الجزائر باريس في أزمة

تتظاهر تصريحات المسؤولين الفرنسيين كلها بسعيها لبناء علاقة صداقة مع الجزائر وتشدد على أهمية هذا الفعل، لكن في الممارسة اليومية شيء آخر تماما، فالذي حدث مع قضية "بوراوي" سيعجل بخلق أزمة سياسية ودبلوماسية بين الجزائر وباريس؟

تؤشر ردود الفعل المتتالية التي حركتها الرئاسة بمعية وزارة الخارجية التي انتقدت بشدة "تصرفات" مسؤولي "الكيدورسي" على أن محور الجزائر باريس قد دخل منطقة التكهرب من جديد، بعد فترة هدوء لم تعمر طويلا، حتى وإن لم يصدر أي موقف رسمي من الجانبين يأذن بوقوع القطيعة.

تكشف البيانات الرسمية للرئاسة الجزائرية ووزارة الخارجية عن حالة من الغضب لدى دوائر السلطة في الجزائر، لأن ما أقدمت عليه الجهات الرسمية الفرنسية (ضلوع دبلوماسيين بمعية جهاز المخابرات الفرنسية) من وراء قضية تهريب بوراوي إلى فرنسا، فيه تعمد الإساءة للجزائر، من خلال جعل الجنسية الفرنسية تسمو فوق سيادة قانون الدول، وهو أمر بمثابة قيام الطرف الفرنسي "بصب الزيت على النار" للعودة بالعلاقات بين البلدين إلى مربعها المتجمد، بعد عودة الدفء إليها في الأشهر الأخيرة.

كما حملت البيانات عبارات تفوق مجرد اللوم والعتاب، وهو ما يفهم منه أنها كانت بمثابة الجرعة الزائدة التي أفاضت كأس الغضب لدى السلطات الجزائرية التي ترى في السلوك الفرنسي اعتداء مع سبق الإصرار والترصد وليس مجرد زلة قدم أو لسان. فما هي الرسالة من وراء هذا الاستفزاز الذي دأبت باريس على التستر وراءه كلما خطت العلاقات بين البلدين خطوة في اتجاه غلق أبواب القطيعة وتطبيع العلاقات الثنائية؟

قد تعكس هذه الحادثة وجود مقدمة لتغيير خط السير في قصر الإليزي وبداية إنهاء سنوات الهدنة مع الجزائر، التي ميزت رئاسة ماكرون الذي يواجه صعوبات في عهدته الأخيرة في السلطة، حيث لا يحق له دستوريا الترشح لعهدة رئاسية جديدة وهناك أكثر من جهة تسعى لتحضير خلافته، ما يجعل تدخل الدبلوماسيين وجهاز المخابرات الفرنسي محل تساؤلات عديدة بشأن جهة إصدار القرار، هل من الإليزي أو الكيدورسي أو من جهاز المخابرات، ولعل هذا الأمر وراء الحرج الذي وقع فيه الناطق باسم الخارجية الفرنسية الذي تهرب من الحديث عن القضية للإبقاء على ضبابية المسؤولية بين مختلف الأجهزة.

لكن مع ذلك تبقى هذه القضية تحمل العديد من الألغاز، حيث كان بالإمكان إيجاد مخرج لها بـ"التشاور"، خصوصا أن القنوات مفتوحة، وليس بطريقة "التهريب " المذكورة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمواطن "مزدوج الجنسية" وليس مواطنا فرنسي الجنسية. فهل باريس مستعدة للتضحية بمصالحها بهذا الشكل دون إخضاع الأمر لحسابات الربح والخسارة وهي تضيف حجرا في طريق تطبيع العلاقات بين البلدين؟ هذه الحادثة ليست بمعزل عن محاولة مقايضة ملفات فرنسية داخلية توجد في "أجندة "السلطات الفرنسية، تريد باريس تخليص نفسها منها وتحميلها إلى الجزائر بصيغة أو بأخرى وفي مقدمتها قضية الحركى وملف زيارتهم وعودتهم بمعية الأقدام السوداء، وهي القضية التي لم يخف رئيس المخابرات الفرنسي الأسبق، برنار باجولي، في تصريحات سابقة له، تحسره على تأخر معالجة ملفها لتخليص فرنسا من عبء مطالب مجنديها من الحركى بتعويضات تفوق الـ40 مليار أورو نظير ما عانوه وهددوا بمقاضاة الدولة الفرنسية بتهمة "جريمة ضد الإنسانية" في حقهم.

وما يسميه باجولي جدار الانسداد في العلاقات بين جزائر اليوم وفرنسا الأمس، الذي يتعلق حسبه بـ"جيل الثورة الذي يحافظ على إضفاء الشرعية على نفسه من خلال استغلال المشاعر تجاه المستعمر السابق"، يريد رئيس جهاز المخابرات الفرنسي السابق إعطاء انطباع بأنه لا توجد جزائر واحدة، بل هناك جزائر أخرى طوت صفحة الماضي، وهو ما بينته قضية بوراوي.

هكذا يفكر كل الذين تعاقبوا على قصر الإليزي في علاقاتهم مع الجزائر، لذلك لم تنجح "اتفاقية الصداقة" مع الرئيس شيراك في 2001 كمؤشر على عودة الدفء لمحور الجزائر باريس ولم تتقدم الشراكة الاستثنائية مع فرانسوا هولاند في 2012 ولم تظهر لا المصارحة ولا المصالحة بين الجزائر وباريس في عهد ماكرون.