هذه أسعار السيارات في أوروبا

تعرف أسعار السيارات المستعملة في أوروبا وعلى مستوى السوق الأوروبية، على وجه التحديد، ارتفاعا كبيرا، يضاعف حجم بعد تحويل العملة الوطنية إلى العملة الأوروبية الموحدة بالاحتكام إلى ما تفرضه بورصة السوق السوداء لـ "الدوفيز" حاليا.

اطلاع "الخبر" على أهم المواقع الالكترونية المتخصصة ببيع السيارات المستعملة بفرنسا التي تعتبر أهم سوق يتعامل معه الجزائريون، كشفت أنّ أسعار السيارات التي تستجيب للشروط والمعايير المفروضة في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بعيدة عن متناول أكثر الجزائريين، فقد تراوحت الأسعار ما بين 12 ألف أورو إلى حدود 25 ألف أورو.

وبناء على هذا، فقد بلغ سعر سيارة فيات 500 الأقل ثمنا على الإطلاق 12600 أورو، وقدر سعر سيارة رونو كليو ترقيم سنة 2020 ؟؟؟؟؟، بينما يرتفع هذا السعر بالنسبة لسيارة "ميغان" من نفس العلامة المصنّعة ليصل إلى قرابة 21 ألف أورو، أكثر من 15 ألف أورو، وبلغ سعر سيارة العلامة الفرنسية سيتروان "سي 3"، 16500 أورو.

ويؤدي متوسط هذا الأسعار إلى ارتفاع السعر النهائي للسيارة محل الاستيراد، لاسيما في ظل ارتفاع سعر صرف العملة في السوق الموازية في الوقت الراهن، بغض النظر عن التكاليف الإضافية الضرورية في هذه المعاملات، على غرار تكلفة النقل والجمركة وغيرها، وهي مجموعة المعطيات التي قد تحُول دون أن تكون هذه الآلية البديل المنشود.