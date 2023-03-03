رزيق: ضبط آخر التحضيرات لشهر رمضان الكريم

اجتمع وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بإطارات القطاع لضبط آخر التحضيرات المتعلقة باستقبال شهر رمضان الكريم، وبشكل خاص تموين الأسواق والرقابة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وترأس رزيق مساء أمس الخميس اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية للوزارة والمدراء الجهويين والولائيين للتجارة، عبر خاصية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لوضع آخر الرتوشات المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الكريم من مختلف الجوانب، حسب ذات المصدر.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص، بتموين الأسواق، وبرنامج الرقابة، وكذا حول تنظيم الأسواق الجوارية المقرر فتحها خلال الشهر الفضيل، يضيف البيان.