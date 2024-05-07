جهود لتمكين العائلات من أسعار فندقية مغرية

نظم مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، اليوم، لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاعين في مجال السياحة والفندقة بصفة خاصة بشقيه العام والخاص، بهدف تمكين المواطنين وأفراد الجالية المقيمة بالخارج من الاستفادة من أسعار مغرية على مستوى الفنادق طيلة السنة وأيضا إكتشاف عن قرب التراث السياحي الكبير الذي تتمتع به البلاد.

وشارك في الاجتماع، وفق بيان للمجلس، مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية HTT ، و شركة الإستثمار الفندقي SIH و مؤسسة الديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT والديوان الوطني للسياحة ONT والفيدرالية الوطنية لأصحاب الفنادق والسياحة FNHT بحيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 1600 فندق موزعين على مختلف ربوع الوطن.

و بعد نقاش بناء و مثمر، يتابع بيان المجلس التزم أصحاب الفنادق الناشطون في القطاعين العام والخاص، بتحسين عروض خدماتهم وتقديم أسعار ترويجية مشيرا إلى أن العملية ستنطلق مع مطلع موسم الإصطياف وستمكن جميع العائلات الجزائرية بالتمتع بعطلتهم الصيفية و كذا عطل نهاية الأسبوع .

من جانبه أكد المجلس إرادته في العمل على تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، يختم بيان المجلس .