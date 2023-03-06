استيراد السيارات: أول ثلاث علامات سوف تدخل السوق

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن منح ثلاث اعتمادات نهائية لممارسة نشاط وكلاء المركبات ويتعلق الأمر بوكيل العلامة الإيطالية لشركة "فيات" الجزائر؛ ووكيل علامة "جاك" الصينية لشركة ايمين اوتو؛ ووكيل العلامة الألمانية "أوبل" لشركة حليل للتجارة والصناعة.

وأشار وزير الصناعة في تصريح عقب الإعلان أن الاعتمادات الممنوحة للوكلاء جاءت بعد استقبال أول ثلاثة طلبات للاعتماد يوم 14 و16 فيفري الماضي، ليتم تسخير اللجان الولائية المختصة بمراقبة المنشآت وإرسال التقارير في الآجال المحددة قانونا، بحيث تحصلت اللجنة التقنية على التقارير في آجالها، وعلى إثر ذلك تم منح ثلاث آراء بالموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين الثلاث الأوائل.