أسعار "الدوفيز" في السوق الموازية تلتهب من جديد

شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل الدينار الجزائري خلال فيفري ومارس، ارتفاعا، حيث وصل سعر 100 أورو في السوق السوداء بالجزائر العاصمة إلى 22400 دينار جزائري.

وحسب آخر التعاملات، فقد بلغ سعر الأورو في السوق الموازية ما يعادل 222.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 224.00 دينار جزائري للبيع، أما الدولار الأمريكي فقد استقر عند 208.00 دينار جزائري للشراء ومقابل 211.00 دينار جزائري للبيع.

وأعاد فتح استيراد السيارات المستعملة وحتى الجديدة منها، الحركة إلى "بورصة السكوار للعملة"، مع انتعاش في قيمة صرف العملات، على خلفية ارتفاع الطلب في الأسواق الموازية، وعودة اتساع هوة أسعار الصرف بين السوق الرسمية والموازية، وفيما يتعلق بالجنيه الأسترليني، فإن قيمة الصرف في السوق السوداء تقدر بما يعادل 248.00 دينار جزائري للشراء وما يعادل 251.00 دينار جزائري للبيع.

وفي المقابل، يبلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار الكندي 152.00 دينار جزائري للشراء و155.00 دينار جزائري للبيع في سوق الصرف الموازي.

ويشير بائع العملة في سوق "السوكوار" لـ"الخبر" إلى أن "سعر العملات قفز عدة دنانير خلال أيام، فالأورو مثلا انتقل من 214 دينار للأورو الواحد، إلى 224 دينار للبيع، في ظرف 20 يوما، في حين بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 211 دينار للبيع، بعدما كان عند 205 دينار، أما الجنيه الإسترليني بدوره فقد ارتفع من 240 إلى 251 دينار للجنيه الواحد"، وتوقع البائع في نفس السياق انتعاش سوق العملة الموازية مع فتح الاستيراد لا سيما السيارات المستعملة والجديدة.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن ارتفاع أسعار صرف العملات في الأسواق السوداء لا سيما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة الأورو يعود إلى ارتفاع الطلب بسبب ارتقاب عودة استيراد السيارات، سواء المستعملة أو الجديدة.

وسمحت السلطات العمومية على خلفية إصدار المرسوم التنفيذي رقم 23/74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، المتعلق بشروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة التي يتمّ اقتناؤها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر، باستيراد سيارة مستعملة 3 سنوات على الأكثر، مرة واحدة كل 3 سنوات، على أن تكون السيارة موجهة للاستعمال الفردي غير التجاري، مع تحويل الأموال عبر الطرق البنكية الرسمية، مع خصم بـ80 في المائة من الرسوم الجمركية في حال كانت السيارة ذات محرك كهربائي أو هجين، كما باشرت عمليات اعتماد وكلاء سيارات في سياق تجسيد السماح لوكلاء السيارات باستيراد السيارات الجديدة بعد تجميد دام منذ 2019، وذلك وفق دفتر شروط تم طرحه أيضا.

ومن المرتقب وفقا لمؤشرات ومعطيات خاصة أن يشهد الثلاثي الثاني من السنة الحالية، تجسيد اعتماد أولى الوكلاء، بعد أن تم منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات الجديدة بمختلف أنواعها، ومن عدّة علامات حيث تتعلق رخص استيراد المركبات عدّة أنواع على غرار السيارات، الشاحنات، الحافلات والدراجات، منها أوروبية وأخرى آسيوية.

ومع إعلان وزارة الصناعة إسداء تعليمات للقيام بالمراقبة الميدانية، فإنه يرتقب منح أولى الاعتمادات لمباشرة دخول السيارات إلى السوق الوطنية.

وتشير المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، إلى أن "المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط، ويمنح وزير الصناعة الاعتماد النهائي بناء على رأي مطابق من اللجنة التقنية الوزارية المشتركة في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تسليم وصل الإيداع.