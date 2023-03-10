وفاة شخصين في حادث مرور بالبويرة

أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أن إسعافات وحدتي قطاع بئر أغبالو وعين بسام تدخلت على الساعة 16 سا 33 د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 18 المكان المسمى حوش الرومية بلدية بئر غبالو بـ35 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة.

وأضاف البيان أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة خلف الحادث وفاة شخصين وجريحين امرأة ورجل يبلغان من العمر 38 سنة متعددي الإصابات تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى عين بسام فيما تم تحويل الوفيات امرأة تبلغ من العمر 89 سنة ورجل يبلغ من العمر 24 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.