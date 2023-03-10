بيان هام من شركة "سيال"

كشفت شركة التطهير والمياه "سيال"، اليوم الجمعة، عن تعديل في برنامج توزيع المياه على مستوى 15 بلدية بالعاصمة.

وأعلنت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، عن الانتقال إلى برنامج التوزيع يوم على يومين، خلال الفترة من 11 إلى 16 مارس الجاري.

ويخص هذا القرار بلديات حسين داي، المقرية، بئر خادم، السحاولة (وسط المدينة)، منطقة عين المالحة بجنان سفاري، القبة (المنظر الجميل- قاريدي- القبة القديمة)، بالإضافة إلى بئر مراد رايس (الينابيع)، بوزريعة، بولوغين (الزغارة والجهة العلوية)، رايس حميدو (سيدي الكبير)، واد قريش، القصبة (الجهة العلوية)، باب الواد (الجهة العلوية)، الرغاية، (منطقة شبشب والبرامج السكنية قريشي)، برج الكيفان (درقانة).

وحسب البيان فإن تعديل البرنامج يعود على أشغال الصيانة السنوية التي ستعرفها محطة تحلية مياه البحر بالحامة ابتداءً من الغد وإلى غاية الخميس المقبل.