9 جرحى في حادث مروري بالمسيلة

تدخلت وحدات الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين حافلة وسيارة سياحية بالمسيلة.

وجاء في بيان للحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت على الساعة 17ساو04 دقائق، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين حافلة كانت في رحلة سياحية من سطيف باتجاه سطيل بولاية الوادي وسيارة سياحية، مما أدى إلى انحراف الحافلة على حافة وادي.

الحادث وقع بالمكان المسمى " واضح" على مستوى الطريق الوطني رقم 28 ببلدية مقرة بالمسيلة ، وفقا للبيان.

وخلف 9 جرحى تتراوح أعمارهم بين 11 و 29 سنة، أصيبوا برضوض، ودخلوا في حالة صدمة ، حيث أسعفوا ونقلوا الى مستشفى مڨرة.