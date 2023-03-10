تيبازة : 150 عملية جراحية للعيون لفائدة المعوزين

ينتظر أن تجرى 150 عملية جراحية على العين لفائدة المعوزين، في إطار الأيام الطبية الجراحية التي تنطلق غدا السبت بمستشفى سيدي غيلاس في تيبازة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري .





وتأتي هذه العملية بحسب الهلال الأحمر الجزائري في إطار النشاطات الإنسانية التي يقوم بها بهذا الأخير ومرافقته للفئات المعوزة والتكفل الطبي بها ، بحيث سيتم اجراء 150 عملية جراحية لفائدة هذه الفئات يجريها أطباء سويسريون وجزائريون خلال الأيام الجراحية في طب العيون على مستوى مستشفى سيدي غيلاس بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري.





وبالمناسبة، تشرف غدا رئيس الهلال الأحمر الجزائري الدكتور ابتسام حملاوي على اعطاء اشارة الانطلاقة الأيام الجراحية وتدشين المقر الجديد للهلال الأحمر الجزائري بسيدي غيلاس.