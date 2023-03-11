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الطارف: تراجع خطير لمستوى طبقة المياه الموحلة بسد الشافية

مجتمع
11 مارس 2023 ()
ا . ملوك
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تراجع  منسوب  سد  بوناموسة بولاية  الطارف  الى  مستوى  طبقة المياه الموحلة  وهي  الحالة الأولى  المسجلة  على  مستوى  هذا  السد  بمنسوب نظري 160 مليون  متر  مكعب  ولا  يقل  منسوبه  الحقيقي  150 مليون  متر مكعب  كما  هي  السنوات  الماطرة ، وهو ضمن  أكبر  السدود  بالجهة  الشرقة  للوطن  أذ  يمون  ولاية  عنابة بمياه  الشروب  ويزود  المركبات  الصناعية  الكبرى بنفس الولاية  من  المياه  الصناعية  الى  جانب  تموين المحيط الفلاحي  المسقي  لولايتي  عنابة  والطارف  بمياه  الري  الفلاحي ، كما  يمون  5 بلديات  بولاية الطارف  بالمياه  الشروب ، وفي  ظل شح  الأمطار لهذه  السنة  فان  منسوبة الحالي  لا  يتجاوز 12 مليون  متر  مكعب  وهي  بحسب  القياسات التقنية  لمنسوب  مياه  السدود  تعتبر  الطبقة  الموحلة التي  تحدث  مشاكل  تقنية  في  عملية  التطهير  والمعالجة  والضخ ، وطالما  الموسم  الشتوي  على  الانقضاء  يتوقع  خبراء  الري أزمة حادة للمياه  خلال صائفة  هذه  السنة  بولايتي  عنابة  والطارف ، في  حين  أن مشروع محطة  تحلية  مياه  البحر  بكدية  الدراوش  في  ولاية  الطارف .

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