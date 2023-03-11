الأغواط: توقيف مروجا المؤثرات العقلية

استغلالا لمعلومات واردة إلى الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الأغواط مفادها حيازة شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر (29) سنة لكمية من المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة، تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة بعد تكثيف الأبحاث و التحريات و بعد وضع خطة أمنية محكمة، من توقيف المشتبه فيهما الذين كان على متن مركبة من نوع داسيا لوغان، هذه الأخيرة تم العثور بداخلها على (593) كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين 300ملغ، كانت مخبأة بإحكام على مستوى التجويفات الصندوق الخلفي لها، بالإضافة إلى ضبط و حجز مبلغ مالي (5000 دج) كان بحوزة أحد المشتبه فيهما.

بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية لقضية تهريب مواد صيدلانية باستعمال مركبة ذات محرك ووضعها داخل تجويفات، نقل وتخزين وحيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، قامت الفرقة الجنائية بتقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط