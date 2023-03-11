المدية: محلات مهنية مهجورة تحولت إلى مرافق قاعدية

أثمرت مساعي السلطات الولائية لولاية المدية من اجل محو تلك الصورة المشينة للمحلات المهنية المغلقة والمهجورة التي أضحت الكثير منها في العديد من البلديات إلى أوكار للفساد والجريمة، إلى إعادة الاعتبار لها واستغلالها كمرافق خدماتية خاصة على مستوى المناطق الداخلية للولاية.

وقد مكنت عملية استغلال هذه المحلات وتحويلها بعد تهيئتها من دعم بعض القطاعات الخدماتية على غرار الصحة والتربية اللذان ظلا على مدار سنوات عديدة يثيران الكثير من المتاعب والمعاناة لسكان المناطق الداخلية كضعف التغطية الصحية وظاهرة الاكتظاظ للتلاميذ في المؤسسات التربوية.

وقد صارت اليوم ولاية المدية سباقة في هذه المبادرة لتحويل المحلات المهنية ومفارز الحرس البلدي المغلقة إلى مقرات صحية وتربوية وخدماتية.

وقد أفضت الجهود المحلية المبذولة إلى تحويل مئات المحلات المهنية المهملة ومفارز الحرس البلدي غير المستغلة والمغلقة وفي هذا الصدد فقد تم تحويل عدة مفارز الحرس البلدي السنة الماضية إلى مدارس ابتدائية بكل من بلديات تافراوت ومغراوة والسدراية التي انتهت بها الأشغال للدخول المدرسي القادم أما المحلات المهنية فقد تمكنت السلطات الولائية إلى تحويلها كذلك إلى مرافق طبية أو تربوية على مستوى بلديات أولاد معرف، عزيز، تحويل مرقد غير مستغل بالسواقي إلى مجمع مدرسي، وتحويل 70 محلا مهنيا إلى عيادات متعددة الخدمات ببلديات سيدي زيان، الحوضان بوبسكن، والعملية متواصلة لإعادة تهيئة واستغلال المحلات المهنية في كل من الزوبيرية، الزبرة بني سليمان الميهوب سدراية وبوغار إلى عايدات متعددة الخدمات في إطار تقريب الصحة من المواطن هذا وقد تم تحويل العشرات من المحلات المهنية إلى مرافق خدماتية عمومية.