ڨالمة: 3 قتلى وجريحان في حادث مرور

لقي،مقتبل ليلة اليوم، 03 أشخاص مقتلهم بعين المكان وأصيب شخصان إثنان بجروح وصفت بالمختلفة ، في حادث سير خطير وقع بإقليم بلدية تاملوكة الواقعة على بعد 60كلم جنوبي ڨالمة.

وأوضحت خلية الإعلام للمدبرية الولائية الحماية المدنية بڨالمة، أن الحادث تمثل في اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين من نوع "مرسيديس" ، على الطريق الولائي رقم 133 الرابط بين تاملوكة من ولاية ڨالمة زعيم اعبيد من ولاية قسنطينة ، وتحديدا بالقرب من مزرعة صغير السعيد الواقعة على بعد نحو 03كيلومترات عن بلدية تاملوكة ، حيث أدى ٱلى وفاة 03أشخاص بعين المكان، وجميعهم ذكور شباب يبلغون بين 20سنة و22ينة، فينا أصيب شخصان آخران بجروح وصفت بالمختلفة ، اقتضى استخراجهم جميعا من طرف أعوان وحدة القطاع للحماية المدنية بتاملوكة المدعو بالوحدة الثانوية بوادي الزناتي، باستعمال أدوات القطع والتفكيك ،لأن الضحايا كانوا محاصرين داخل السيارتين بسبب الاصطدام العميل ،حسب الحماية المدنية.

وقد تم إسعاف الضحيتين الجريحتين ونقلهما للمستشفى، كما تم تحويل الضحايا المتوفون إلى مصلحة حفظ الجثث.