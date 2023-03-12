مناضل من أجل تحرير تونس ثمّ من أجل القضية الجزائرية، وبعدها القضية الفلسطينية، نضاله تعدّى الحدود في تونس وبرلين والقاهرة وفي أمريكا اللاّتينية، حكم عليه بالإعدام ثلاث مرّات من طرف ثلاث أنظمة مختلفة.

ولد حسين التريكي بمدينة المنستير التونسية سنة 1915، بعد دراسته المراحل الأولى من التعليم في تونس، سافر إلى فرنسا لإتمام دراساته العليا، لكن شغفه بالنّضال وتأثّره بأحداث بلده تحت الحماية الفرنسية جعله يفضّل النضال السياسي على مواصلة الدراسة.

انخرط في سنّ مبكّرة في صفوف الحزب الحر الدّستوري الجديد، وأصبح أحد قيادييه أثناء الحرب العالميّة الثانية، واستطاع تنفيذ عمليات فدائية ناجحة ضدّ الأهداف الفرنسية ممّا عرّضه للاعتقال سنة 1941، والمحاكمة بتهمة التمرّد والاتصال بدول المحور وخاصّة الألمان. بعد احتلال تونس من طرف الحلفاء وطرد الألمان في ماي 1943 هرب التريكي إلى إيطاليا ثم إسبانيا وألمانيا، وأصدرت المحكمة العسكريّة الفرنسية حكمها عليه بالإعدام غيابيّا سنة 1944.

بعد تنقّله بين العواصم الأوروبية، برلين، باريس، ومدريد التي سمحت له بتعلّم اللغة الإسبانية، أختار القاهرة ملتقى المناضلين المغاربة بعد الحرب العالمية الثانية، واستقر بها بداية من سنة 1946، وربط اتصالات مع عبد الكريم الخطّابي زعيم ثورة الريف المغربية وباقي مناضلي مكتب المغرب العربي من التونسيين والجزائريين.

شارك في المقاومة التونسية وانحاز إلى صفّ صالح بن يوسف في خلافه مع الحبيب بورقيبة، وبعد حصول تونس على استقلالها في مارس 1956 فرّ مجدّدا من بلده إلى القاهرة عبر ليبيا، وحكم عليه من طرف حكومة بورقيبة بالإعدام سنة 1957 ولم يعف عنه إلاّ سنوات بعد ذلك.

وفي القاهرة جدّد اللّقاء مع المناضلين الجزائريين وفي مقدّمتهم الثلاثي أحمد بن بلة، وحسين آيت أحمد، وخاصّة محمد خيضر. ومع اندلاع الثورة الجزائرية، كانت الفرصة سانحة لحسين التريكي للنضال من جديد من أجل القضية الجزائرية التي اعتبرها قضيته الأولى.

تعرّف على الأرجنتين أثناء زيارته للعاصمة بيونس أيرس شهر جوان 1955 للمشاركة في مؤتمر المنظّمة العالمية للطلبة، فاستغلّت جبهة التحرير الوطني تواجد حسين التريكي وإتقانه للغة الاسبانية واقتناعه بعدالة القضية الجزائرية لتعيّنه ممثّلا لها في أمريكا اللاتينية، حيث لعب هذا المناضل المغاربي دورا رئيسيّا في دعم الثورة الجزائريّة والتعريف بها في أمريكا اللاّتينيّة انطلاقا من بيونس أيرس. كما عيّنته الجامعة العربية ممثّلا لها في الأرجنتين وباقي دول أمريكا اللاتينية، شغل منصب نائب مدير مكتب الجامعة سنة 1958 ثم مديرا للمكتب سنة 1961.

وضمن مهمّته رافق فرحات عباس وعبد الرّحمان كيوان في جولتهما إلى أمريكا اللاّتينيّة للدّفاع عن القضيّة الجزائريّة، وكان يترجم تدخّلاتهما وخطبهما وقام بدور ريادي في إقناع دول أمريكا اللاتينية بمساندة الثورة الجزائرية.

ردّ في رسالة مطوّلة على مزاعم السفارة الفرنسية بالمكسيك نشرتها جريدة المقاومة عدد 16 بإمضائه تحت عنوان: جواب جبهة التحرير الوطني.

- كان له دور في إقناع زعماء الأحزاب الأرجنتينية بإرسال برقيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة هامرشولد تدعّم القضية الجزائرية.

- نشر سنة 1956 مؤلّفا مهمّا باللغة الإسبانية تحت عنوان "هذه الجزائر" حول عدالة القضية الجزائرية ترجم إلى عدّة لغات ووزّع في الأرجنتين، بيرو، باراغواي، الشيلي بوليفيا، الإكوادور، بنما، فنزويلا، كوبا.

- شارك في تنظيم عديد التجمّعات والتظاهرات في عواصم دول أمريكا اللاّتينية لتشكيل لجان مناصرة الثورة الجزائرية، كما كان على اتصال مع زعماء الأحزاب السياسية والشخصيات الفاعلة ونوّاب البرلمان والإعلاميين من أجل نفس الهدف. وبفضل حنكته السياسية وتمرّسه في النضال ولغته الإسبانية، استطاع إقناع العديد من الرؤساء من بينهم الأرجنتني "خوان دومينجو بيرون" الذي أصبح داعما للقضية الجزائرية، ووجّه رسالة إلى المسؤولين في بيرو من أجل مساعدة التريكي في العاصمة ليما "إنّ السيد حسين التريكي يتجول للدفاع عن قضية من قضايانا المشتركة أطلب من أصدقائي البيروفيين أن يمدوا له كل مساعدة يطلبها كما لو كانوا يقدمونها لي شخصيا".

بعد استقلال الجزائر انبرى التريكي للدفاع عن القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الصهيونية في أمريكا اللاّتينة ممّا دفع المخابرات الإسرائيلية إلى الحكم عليه بالإعدام واستهدفته أكثر من مرّة في الأرجنتين ولم تنجح.

توفّي صديق الثورة الجزائرية حسين التريكي بالأرجنتين بعدما صدمته سيّارة وهو خارج من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة بتاريخ 12 ماي 2012، ونقل جثمانه ليدفن في بلده تونس.