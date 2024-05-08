الرئيس تبون في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع (صور)

قام رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة.

وبعد الاستماع للنشيد الوطني وتقديم التشريفات العسكرية له من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، حيا رئيس الجمهورية مستقبليه، السادة: قائد الحرس الجمهوري والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.