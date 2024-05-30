الوزير الأول يستقبل وزير الاقتصاد الموزمبيقي

استقبل الوزير الأول نذير العرباوي اليوم ،بقصر الحكومة وزير الاقتصاد والمالية لجمهورية موزمبيق إيرنستو ماكس تونيلا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري متعدد القطاعات.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الاول ، أن المحادثات بين الطرفين سمحت بالتأكيد على عمق علاقات الصداقة والتضامن والتعاون التاريخية القائمة بين الجزائر وموزمبيق واستعراض نتائج لقاءات العمل التي عقدها الوفد الموزمبيقي مع مختلف القطاعات الوزارية لمتابعة تنفيذ مخرجات المحادثات التي جمعت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون برئيس جمهورية موزمبيق فيليبي خاسينتو نيوسي، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر يومي 28 و29 فيفري 2024.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل عضويتهما غير الدائمة الحالية في مجلس الأمن للأمم المتحدة. وقد جرى اللقاء بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون.