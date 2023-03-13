مجزرة مرورية في خنشلة

وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي خنشلة وباتنة حادث مرور أسفر على وفاة أربعة أشخاص وإصابة 03 بجروح خطيرة نقلوا جميعا إلى مستشفى حيحي عبد المجيد بمدينة قايس

الحادث يتمثل في اصطدام سيارتين سياحيتين من نوع 'باسات ' و'كيوكيو' أسفر على وفاة أربعة أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 30 و48 سنة على مستوى الطريق الوطني رقم 88 بتراب بلدية قايس بولاية خنشلة، حيث تدخلت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بقايس من اجل تحويل المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حيحي عبد المجيد والجرحى إلى مصلحة الاستعجالات الطبية ، وتم فتح تحقيق في الحادث الذي نجم عن التجاوز الخطير.