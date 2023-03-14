بيض: الأمن يحبط نشاط قاعة تجميل غير مرخصة

تمكنت الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، من إحباط نشاط قاعة تجميل غير مرخصة تمارس هذه المهنة بدون مؤهلات تعريض حياة الغير للخطر، استعمال ألقاب متصلة بمهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها دون استيفاء الشروط و ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري.

تعــود حيثيات القضية، إثر تحصل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية على معلومات مؤكدة ، مفـادهـا وجود قاعة تجميل غير مرخصة تمارس نشاطها بدون مؤهلات، ليتم استغلال المعلومة والتأكد من موقع وهوية صاحبة القاعة، ليتم استصدار إذن بتفتيش القاعة و التي أسفرت نتائجه عن ضبط آلات ومعدات طبية وشبه طبية جراحية خاصة بنشاط العناية الجسدية والعلاج الجمالي وبعد عرضها على طبيب مختص في الأمراض الجلدية بموجب تكليف شخصي، تبيـن أن هذه المعدات والمواد تشكل أخطارا على الصحة كالإصابة بحروق، انتقال الأمراض المنقولة بالدم والإصابة بالشلل والتسمم، عليه تــم تحويل مسيرة قاعة التجميل إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدمت بموجبه المشتبه فيها أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر ضدها حكم بشهرين حبس غير نافذة وغرامة مالية قدرها:20 ألف دج.