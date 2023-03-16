المدية: تمرين حول كيفية التدخل أثناء انسداد نفق الحمدانية

يشهد غدا الجمعة في حدود الساعة الواحدة زوالا نفق الحمدانية على مستوى الطريق السيار شمال جنوب إجراء تمرين حول كيفية التدخل أثناء انسداد النفق بسبب افتراض وقوع حادث مرور.

وعليه سيتم غلق الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين محول حوش مسعودي (المدية) ومحول سيدي المداني (البليدة) لمدة نصف ساعة.

ويتم تنفيذ التمرين بالتنسيق ما بين وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية ووحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، مديريتي الحماية المدينة لولايتي المدية والبليدة، مديريتي الصحة لولايتي المدية والبليدة، مديريتي الأشغال العمومية لولايتي المدية والبليدة، الجزائرية للطرق السيارة، شركة نفطال.

وحسب بيان نشرته اليوم الصفحة الرسمية لإذاعة المدية الجهوية سيتم تحويل حركة المرور أمام مستعملي الطريق عبر الطريق الوطني رقم 01 من محول حوش مسعودي (المدية) إلى غاية محول سيدي المداني (البليدة) مرورا بالحمدانية، وعلى مستعملي الطريق التحلي بالحيطة والحذر، التقليل من السرعة، والتبليغ عن أي طارئ عبر الرقم الأخضر 1055 ولمزيد من المعلومات تصفح موقع فايسبوك "طريقي" الموضوع في الخدمة.