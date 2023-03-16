التحقيق يكشف.. لهذا السبب تم خلط السكر بالخرسانة

قام أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، من حجز 11250 كغ من مادة السكر المدعم داخل مصنع مختص في انتاج المواد البناء بسيدي موسى.

وجاء في بيان وزارة التجارة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه بعد اكتشاف استعمال مادة السكر المدعم من قبل الدولة ، في أشغال البناء ، واعتماده كمادة اضافية مع الخرسانة و مواصلة للتحقيقات الجارية في هذا الخصوص ، قام اليوم الخميس 16 مارس 2023 أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، بحجز 11250 كغ (أكثر من 11 طن) من مادة السكر المدعم، داخل مصنع مختص في إنتاج المواد الكيماوية ومواد البناء، ببلدية سيدي موسى (ولاية الجزائر).

وأضاف ذات البيان، أنه قد تبين خلال هذه العملية، أن مادة السكر يتم خلطها مع مادة الصوديوم، البرميتول وعدة مواد كيماوية أخرى، ليتم فيما بعد مزجها مع مادة الخرسانة، بغرض ابطاء وتأخير عملية التصلب.