أمن عنابة يوجه نداء للمواطنين

وجهت مصالح أمن ولاية عنابة، نداء لكل شخص لديه معلومات بخصوص متورطين في قضية عصابات الأحياء، التقدم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن الولاية، أو إلى أقرب مقر شرطة بالتراب الوطني.

وجاء في بيان لذات المصالح، أنه "طبقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة الحجار، تنهي مصالح أمن ولاية عنابة إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في القائمة المذكورة أدناه متورطين في قضية عصابات الأحياء".

وأضاف بيان الأمن، أنه "في هذا الصدد توجه مصالح أمن ولاية عنابة نداء لكل شخص لديه معلومات بخصوص هؤلاء المتورطين، التقدم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة أو إلى أقرب مقر شرطة بالتراب الوطني أو الاتصال عبر الأرقام الهاتفية 17 15-48 أو تطبيقة "ألو شرطة".