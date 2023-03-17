إيداع 60 شخصا الحبس المؤقت في قضية سيدي سالم بعنابة

أصدرت محكمة الحجار في ولاية عنابة، اليوم الجمعة، أوامر بالإيداع ضد 60 شخصا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية "مركب الحجار" باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.

ووفق بيان مجلس قضاء عنابة، فإن المتهمين متورطين بالاشتراك في المشاجرة والعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح والتحطيم العمدي للأملاك العمومية والتحريض على التجمهر المسلح.

وتعود القضية إلى تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، وبعد ساعة من الواقعة تعرض مقر الأمن الحضري بسيدي سالم لمحاولة اقتحام من طرف مجموعة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب يقودهم زوج الضحية.