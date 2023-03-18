الإطاحة بأربع شبكات إجرامية

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز 42 كلغ من المخدرات و11850 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة، حسب ما أفاد به يوم السبت بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العمليات أطاحت بأربع شبكات إجرامية تتكون من 13 شخصا وتنشط عبر بعض ولايات الوطن، كما أسفرت أيضا عن حجز ثلاث مركبات سياحية ودراجتين ناريتين.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضايا "تكوين جماعة إجرامية للمتاجرة واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة وحيازة وتخزين المؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع ضمن شبكة إجرامية عابرة للحدود".