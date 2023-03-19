عدة وفيات في حوادث مرور

تدخلت وحدات الحماية المدنية ليلة امس على الساعة 00 و 10 دقيقة على اثر حادث مرور، تمثل في إنحراف وإنقلاب سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 01، واد الشيخ ببلدية تمنراست ، خيث خلف الحادث وفاة شخصين في مكان الحادث وإصابة شخصين أخرين.

وقد تم إسعاف الجريحين ونقلهما للمستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث لنفس المستشفى.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية ليلة أمس على الساعة 23 و 20 دقيقة، على اثر حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تربط خط حاسي مسعود-الجزائر، على مستوى الطريق الوطني رقم 49 حوالي 07 كلم من زلفانة إتجاه غرداية، ببلدية زلفانة.

وقد خلف الحادث وفاة شخصين اثنين في مكان الحادث وإصابة 03 أخرين.

للاشارة تم إسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفى المحلي فيما تم تحويل المتوفيان الى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمحور الدوران ، ببلدية الحاجب تدخلت وحدات الحماية المدنية ليلة امس على الساعة 21 و 38 دقيقة، على اثر حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية.

وقد خلف الحادث وفاة شخصين في مكان الحادث (كانا على متن الدراجة النارية) ،حيث تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.