غليزان: فتح مرفق علمي ببلدية غليزان احتفالا بعيد النصر

احتفالا بعيد النصر، وضع والي غليزان حيز الخدمة ملحقة إدارية محلية جديدة لوكالة التشغيل ببلدية يلل، حيث يعد هذا المرفق مهما لساكنة بلديتي يلل والمطر، حيث يخفف عنه التنقل إلى وكالة غليزان البلدية، كما تم بالمناسبة دار الشباب بلقرع عبد القادر ببلدية غليزان فتح فضاء علمي

يتكون من مجموعة من الورشات في تخصصات علمية مختلفة تشرف عليه مجموعة من الشباب الجامعي تهدف إلى تطوير القدرات العلمية، والمعرفية والتقنية للأطفال والشباب، مع تنظيم وتأطير ورشات علمية وثقافية لمختلف الفئات العمرية،وكذا مرافقة الشباب ذوي الأفكار العلمية في إنجاز بحوثهم ومشاريعهم العلمية عن طريق إقامة تربصات وتكوينات علمية.