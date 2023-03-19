تيبازة: ترحيل مئات العائلات القاطنة بالسكن الهش

شرع اليوم، ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة في ترحيل عشرات العائلات القاطنة بالسكن الهش عبر عديد بلديات الولاية.

وفي هذا الإطار شرع الديوان في توزيع 160 مسكن اجتماعي ببلدية دواودة بدائرة القليعة، حيث تبقى العملية مستمرة .

وببلدية سيدي راشد وبمناسبة عيد النصر، شرعت السلطات اليوم الأحد في عملية ترحيل وإعادة إسكان 87 عائلة بترحيلعا بترحيلها إلى سكنات لائقة بحي 210 مسكن .

كما تم في السياق، ترحيل 100 عائلة تقطن الهش ببلدية خميستي نحو سكنات لائقة و 68 عائلة أخرى ببلدية الداموس ،وكذا 44 عائلة بحوش ڨابي ببلدية الشعبية ، 50 عائلة بحجرة النص.

وبقوراية تم إسكان خمسة (05) عائلات كانت شاغلة للسكنات الهشة بحي زروقة ، حيث تم هدم تلك للسكنات لوقوعها في مسار قنوات توصيل المياه من سد كاف الدير بالداموس أقصى غرب الولاية إلى بلدية تيبازة.