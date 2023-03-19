وكالة "عدل" تكشف تفاصيل شهادات التخصيص

كشفت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عن فتح موقعها الالكتروني ، للمكتتبين في برنامج صيغة البيع بالإيجار 2013 المعنيين بشهادات التخصيص.





وحسبما علمته "الخبر" فان العملية شملت أزيد من 26 ألف مكتتب بـ 35 ولاية.





وأشارت الوكالة أن العملية ستتم تدريجيا و لن تنتهي آجالها إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات كما يمكن للمكتتبين المعنيين بها سحب مقرراتهم عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل إلى مصالحها.



وأضاف نفس المصدر، بأن العملية ستكون متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث مذكرا بأن عملية التخصيص ستكون للمشاريع التي بلغت فيها نسبة الأشغال 70 بالمئة.

كما أوضح المصدر، بأنه بالإضافة إلى صب شهادات التخصيص سيتم صب أوامر دفع الشطر الأول للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها من طرف اللجنة المختصة، كما سيتم أيضا صب الشطر الثاني و الثالث و الرابع في عدد من الولايات لأصحاب الطعون و الملفات ، نهيك عن صب الشطر الرابع للمكتتبين المعنيين بعملية التوزيع المقررة في ذكرى عيد النصر.