عطاف يستعرض مع نظيره الموريتاني علاقات التعاون

استعرض وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا وما تشهده من تطور نوعي.

ووفق ما أفاد به بيان للوزارة هذا الإثنين "تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من أخيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، الذي هنأه على نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وأضاف البيان "إن المكالمة شكلت فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وموريتانيا والإشادة بالجهود المبذولة لبناء شراكة صلبة تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين وكذا تعزيز التنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تجسيدا للتوجيهات السامية لرئيسي البلدين."