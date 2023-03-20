المدية: أيام وطنية لمكافحة التبذير الغذائي

تزامنا وحلول الشهر الفضيل وتحت شعار "نأكل وما نرميش"، نظمت اليوم مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية المدية، الأيام الوطنية الإعلامية والتحسيسية بشأن ترشيد الاستهلاك بحضور شركاء القطاع من المديريات المعنية، غرفة الصناعة والتجارة، والجمعيات.

الأيام تمتد إلى نهاية شهر رمضان المعظم، وتتركز أساسا حول مكافحة التبذير الغذائي، لاسيما ما تعلق بالخبز حسب مديرية التجارة وستتخللها مواضيع فرعية منها عقلانية استهلاك للمواد الغذائية، التقليل من استهلاك السكر والملح والمواد الدسمة في الأغذية، مع التأكيد بأن الأسواق الجوارية كانت ولا تزال وسيلة لحماية القدرة الشرائية للمواطن وتصحيح النظام الغذائي في مثل هكذا مناسبات.