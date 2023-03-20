سيدي بلعباس: حملة للقضاء على "بويضات" الحشرات الضارة

أعطى المكتب البلدي لحفظ الصحة التابع لبلدية سيدي بلعباس أمس إشارة انطلاق حملة محاربة الحشرات الضارة والقضاء على الناموس، وهو ما تجسد من خلال الخرجات الميدانية التي كانت للفرقة المختصة المشكلة من عشرة أفراد يعملون بنظام التناوب.

وسيعمل القائمون على العملية على استهداف بويضات الحشرات الناجمة عن عملية التكاثر بداخل الوديان والمجاري المائية وحتى أقبية العمارات بداية من شهر مارس الجاري والى غاية ماي 2023 "وذلك أملا في التوصل إلى القضاء على تلك الحشرات وهي في المهد ولمنع انتشارها الكثيف مع حلول فصل الصيف ، على أن نمر إلى المرحلة الثانية والمتمثلة في المحاربة عن طريق استعمال البخار بشكل يومي وبداية من الساعة العاشرة ليلا والى غاية الرابعة من صبيحة اليوم الموالي وهذا انطلاقا من شهر جوان والى غاية أواخر شهر سبتمبر وبداية أكتوبر من السنة الجارية حسب البرنامج المسطر من قبل مكتب حفظ الصحة البلدي" وفقا لما أكده ل "الخبر" السيد دلي ميسوم وهو أحد أفراد الفرقة الميدانية التابعة للمكتب المذكور.

وتعمل فرقة مكافحة الحشرات الضارة في الظرف الزمني الراهن على استهداف البويضات الناجمة عن تكاثر الحشرات الضارة بحي "سيدي بوعزة الغربي" وبتعداد مشكل من 10 أفراد باعتباره مصنف ك "نقطة سوداء" من قبل المكتب في ظل قرب موقعه من مجرى الوادي، فيما يتضمن البرنامج الخاص بالمكتب البلدي المعني أيضا تنظيم حملات منظمة لمحاربة الجرذان والقوارض وحتى الكلاب الضالة.

يذكر أن مجرى وادي "مكرة" يخترق مدينة سيدي بلعباس ويقسمها إلى نصفين وهو الذي تحول مع مرور السنوات إلى مصب لكل أنواع الفضلات، ما ساهم كثيرا في تضرر كل ما تواجد بمحيطه بفعل تردي الأوضاع البيئية وبالتالي تحول ضفاف الوادي إلى بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات والقوارض وحتى الزواحف.