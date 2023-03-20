ميلة: توقيف عصابة سرقة المواشي والمنازل

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيبرقنت من إجهاض عملية سرقة 15 رأسا من الماشية، فيما أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك لوطني بفرجيوة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و44 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا، في قضيتين تتعلقان بتكوين جمعية أشرار لغرض سرقة المواشي والمنازل. مع حجز شاحنة.

العملية الأولى تمثلت في تعرض مواطن من سكان بلدية تيبرقنت لسرقة قطيع من الغنم، على الفور تم توجيه دورية إلى عين المكان لإجراء المعاينات اللازمة والبحث عن الفاعلين الذين فروا بعد مشاهدتهم لسيارات الدرك، ليتم استرجاع 15رأسا من الماشية من سلالة محلية. والأبحاث جارية للتوصل إلى المشتبه فيهم، فيما تم تسليم قطيع الماشية المسترجع لمالكه.

العملية الثانية هي الأخرى تمت بناء على شكوى بمشتة السبيخية مفادها تعرض مواطن لسرقة 29 رأسا من الماشية، بعد التحري وفتح تحقيق للتوصل إلى المشتبه فيهم، تبين أن مواطنين آخرين من نفس المنطقة تعرضا لعملية سرقة منازلهم. باستغلال الإستعلامات والأدلة العلمية، تم تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم، توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.