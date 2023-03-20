برج بوعريريج: حجز 600 كغ من مادة الشمة

عالجت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، قضية حيازة ونقل مادة التبغ (شمة مرحية) بدون رخصة، تورط فيها شخص في العقد السادس من العمر، تم فيها حجز ستة قناطير من مادة الشمة.

العملية تندرج ضمن الأنشطة الردعية التي تشنها مصالح الدرك الوطني ببرج بوعريريج للمحافظة على الاقتصاد الوطني لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وبيع السلع المقلدة، وحماية الاقتصاد الوطني، حيث تم توقيف شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بعد تفتيشها عثر بداخلها على 600 كغ من مادة الشمة.

بعد الاستفسار مع المشتبه فيه تبين أنه لا يحوز على أية وثيقة تسمح له بنقل أو حيازة المواد التبغية، ليتم توقيفه وحجز البضاعة وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة ورفع الجنح التالية: ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل التجاري، حيازة ونقل مادة التبغ (شمة) بدون رخصة، انعدام الفوترة، التهرب الضريبي، مخالفة إلزامية إعلام المستهلك بالبيانات الإلزامية للوسم القانوني (غياب جميع بيانات الوسم). وقدم أمس أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين تم إيداعه الحبس المؤقت.