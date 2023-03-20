الحبس المؤقت في حق متهم بتهريب مواد صيدلانية

أمر قاضي التحقيق بإيداع متهم في قضية تهريب مواد صيدلانية وبيعها بأثمان باهضة وبطريقة غير شرعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحبس المؤقت، حسب ما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الرويبة.

وأوضح البيان أنه و"عملا بإحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الروبية الرأي العام أنه في إطار تحقيق ابتدائي مفتوح في قضية تهريب مواد صيدلانية وبيعها بأثمان باهضة وبطريقة غير شرعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تم حجز كمية معتبرة من الأدوية من مختلف الأنواع ذات مصدر أجنبي في مستودع غير مصرح به".

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه و"بعد تقديم المشتبه فيه المدعو (ط م)، هذا اليوم 20 مارس 2023 أمام النيابة، تمت متابعته عن طريق إجراءات التحقيق القضائي بتهم التهريب لمواد صيدلانية تتعلق بالصحة البشرية، ممارسة تجارة بطريقة غير مشروعة، وفقا لأحكام المادتين 10 من قانون مكافحة التهريب و37 من قانون تنظيم الممارسات التجارية".

وبعد استجواب المتهم --يضيف البيان-- "أصدر قاضي التحقيق بشأنه أمرا بوضعه في الحبس المؤقت".