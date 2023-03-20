نشار نائبا لرئيس الجمعية البيطرية الإفريقية

تم تزكية رئيس الجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين محمد الأمين نشار، لمنصب نائب رئيس الجمعية البيطرية الإفريقية مكلف بالعلاقات الخارجية. وجاء هذا بعد اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، حيث تقرر أيضا تعيين الدكتور بوبكر مرزوق مستشار لدى رئيس الجمعية مكلف بالشباب والطلبة.

على هامش التزكية تحدث الأمين العام للجمعية الوطنية للأطباء البيطريين الجزائريين، محمد الأمين نشار، حول أهمية الطب البيطري في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك كانت له مداخلة للتعريف بجمعيته الفتية، أهدافها وآفاقها المستقبلية واستعداد جمعيته للتعاون مع الأشقاء والأصدقاء العرب، الأفارقة والأوربيين.