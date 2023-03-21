مولودية وهران: جديد عملية نقل الملكية

كشفت ولاية وهران، مساء اليوم الثلاثاء، عن جديد عملية نقل ملكية الشركة الرياضية لمولودية وهران إلى شركة "هيبروك" التابعة لمجمع "سوناطراك".

وجاء في بيان ولاية: "سينعقد يوم غد الأربعاء 22 مارس 2023 اجتماع بين النادي الهاوي لفريق مولودية وهران وشركة هيبروك، وهذا بحضور السعيد سعيود والي ولاية وهران والمساهمين السابقين في الشركة من أجل تسليم المهام والأسهم إلى الشركة الجديدة وهذا بإشراف الوالي وبحضور مدير الشباب والرياضة وإطارات الولاية والنادي الهاوي".

وبهذا سيدخل زعيم أندية الغرب في مرحلة جديدة تحت قيادة شركة وطنية بعد سنوات عجاف من المشاكل الإدارية والمالية أبعدت أحد أكبر الأندية في الجزائر عن منصات التتويج.