المدية: قطاع الموارد المائية محور نقاش الوالي مع برلماني الولاية

تكريسا للديمقراطية التشاركية .وفتح باب التواصل بما يخدم المصلحة العامة ولاعطاء اكثر دفع لقاطرة الننمية المحلية.واستمرارا لسلسلة اللقاءات التنسيقية التي شرع فيها والي المدية ،التقى مساء اليوم للمرة الخامسة على التوالي لقاء تنسيقيا مع ممثلي الولاية في قبة البرلمان للوقوف على واقع التنمية المحلية في مختلف القطاعات ،حيث كان الموعد مع قطاع الموارد المائية وبحضور كل الهيئات ذات الصلة تم مناقشة وتدارس واقع قطاع الموارد المائية في ظل المشاربع المنجزة والمشاريع المقترحة

و قد تلقى نواب البرلمان عرضا مفصلا حول القطاع والطفرة النوعية التي شهدتها الولاية في هذا المجال الى جانب مختلف الانشغالات التنموية الخاصة بالقطاع

كما قدم نواب الشعب جملة الانشغالات والتساؤلات تخص ملف التزود بالمياه الشروب بمختلف البلديات التي تسجل نقصا في التزود بالكميات اللازمة بمياه الشرب.



