المدية : سكان مداشر عين القصير يطالبون باعادة الحياة لابتدائية المالحة



يتطلع سكان مداشر بلدية عين القصير جنوب شرقي المدية بعد عودة عشرات العائلات الى مناطقهم التي هجروها سنوات العشرية السوداء التي ارغمتهم على النزوح والهجرة الى المناطق المجاورة الى تدخل من والي الولاية من اجل ترميم و اعادة فتح مدرسة المالحة الابتدائية التي تتوفر على 4حجرات وسكنين وظيفيين و التي ظلت مغلقة لعدة سنوات.

ويقول سكان مناطق اولاد سليمان ، الغزالات والمصابحية ان 20 من ابناءهم وخلال السنوات الماضية مضطرون الى قطع بين3 و08 كليومترات للالتحاق بمقاعد الدراسة عبر حافلة النقل المدرسي الى مدرسة عين البيضاء و البلدية مركز ، ويامل السكان من الجهات القائمة على شؤون القطاع النظر للمتاعب التي يواجهها ابناءهم الذين سيصل عددهم الموسم الدراسي المقبل الى 29 تلميذ و لن يتاتى ذلك الا بتخصيص مشروع ترميم للمدرسة التي تخرج منها العديد من الاطارات واعادة فتح ابوابها امام التلاميذ، فيما يبقى الطريق الذي تم انجازه في اطار مشاريع مناطق الظل يربطهم بالبلدية على امتداد 8 كيلومترات في حاجة الى جسور في معابر الوديان تحمي الطريق من سيول الامطار التي كثيرا ما تتسبب في انقطاعه امامن حافلات النقل المدرسي التي تجوب هذا الطريق للوصول لنقل التلاميذ المتمدرسين بالاطوار الثلاث .



