البويرة: هذه ديون زيائن شركة سونلغاز.

كشف بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالبويرة أنه تم إنجاز 5 محولات كهربائية و 14,26 كلم من الخطوط الكهرپائية منخفضة و متوسطة التوتر و ذلك بكل من مناطق واد بشكير ببشلول و أولاد بلعيد بالأخضرية و قرن صافية بسور الغزلان و معايشية بعين بسام و واد البارد بمشدالة بتكلفة مالية تقدر ب 103,55مليون دج وهذا خلال الثلاث الاشهر الاولى من سنة 2023.

وتم التطرق في ذات البيان أن ما يعترض سير المؤسسة منها الديون العالقة لدى الزبائن التي بلغت نهاية شهر فيفري الفارط ما يزيد عن 13,49 مليون دج رغم التسهيلات واقتراح عدة طرق لتسديدها، إضافة إلى التعدي على الشبكات الكهرپائية والغازيةسواء بالبناء أين تم إحصاء 342 بناية بمحاذاة أو تحت او فوق المنشآت الكهربائية و 486 بناية (موقع) بمحاذاة و فوق المنشآت الغازية.

كما تم تسجيل منذ بداية السنة إلى غاية شهر فيفري 9 اعتداءات على شبكة الكهرباء و 3 اعتداءات على شبكة الغاز تتعلق بأشغال الحفر.فيما سجلت 41 حالة قرصنة بقيمة مالية تزيد عن 4 ملايين دج إلى جانب ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية المنتشرة بشكل كبير حيث أحصت مصالح سونلغاز خلال شهري جانفي و فيفري 9 عمليات سرقة بطول شبكة 4,5 كلم ما يكلف المؤسسة خسائر مادية باهظة مشيرا إلى إيداع شكاوى لدى المصالح الأمنية المختصة .



