حجز كمية من زيت المائدة كانت موجهة للمضاربة بالبيض

تمكنت عناصر أمن دائرة الرقاصة بأمن ولاية البيض، من حجز 485 لتر من مادة زيت المائدة المدعم من قبل الدولة موجه للمضاربة وتوقيف الشخص المشتبه فيه البالغ من العمر 45 سنة. تعـود حيثيات القضية، إثر قيام عناصر أمن دائرة الرقاصة، بدوريات راكبة على مستوى إقليم الاختصاص، تــم على إثرها توقيف سيارة سياحية بطريقة نظامية و بعد إخضاعها لعملية التفتيش، عثر بداخلها على 485 لتر من مادة زيت المائدة.

ليتم تحويل المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية .

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه في قضية نقل مادة واسعة الاستهلاك (زيت المائدة) مدعمة من طرف الدولة للمضاربة فيها ، حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض ، الذي أمر بإيداعه بالمؤسسة العقابية.