مستغانم حجز 121 قنطار من السميد والفرينة

تمكنت مصالح الدرك بالتنسيق مع المفتشية الإقليمية للتجارة لدائرة عين تادلس من حجز 99 قنطارا من مادة السميد الرفيع المدعم كانت موجهة للبيع عن طريق المضاربة، و22 قنطارا من السميد المنتهي الصلاحية موجه لصناعة الحلويات التقليدية خلال شهر رمضان الكريم.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات من قبل ذات العناصر، مفادها قيام أحد التجار بتخزين كميات كبيرة من مادتي السميد والفرينة على مستوى أحد المستودعات المعزولة، لإعادة بيعها بأسعار باهظة.

وعند التنقل إلى عين المكان والمراقبة الميدانية، تَبين حيازة كمية من السميد بدون فوترة، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وحجز الكمية المذكورة. وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية ووضع الكميات المحجوزة تحت تصرف المصالح المعنية، تم تقديم المعني أمام النيابة المختصة بخصوص المضاربة غير المشروعة.