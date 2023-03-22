درك البليدة يوقع بشبكة تروج لعملة وطنية مزورة

أوقع أفراد الفرقة الإقليمية بموزاية، بدعم من عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، شبكة من أربعة أشخاص، تحترف تزوير العملة الوطنية، وتروج تداولها، باختيار محطات البنزين للتمويه والتحايل على أصحابها.

المعلومات الأمنية كشفت، أن المحققين تمكنوا من فضح مخطط الشبكة الإجرامية ، في هذه الأيام التي تسبق الشهر الفضيل ، و مراقبة تحركاتهم، بعد افتضاح جرمهم في التزوير وسعيهم في طرحه بمحطات البنزين، ليتم على إثر ذلك نصب كمين مدروس، و محاصرة عناصر الشبكة، المتهمين بتوزيع علامات نقدية بغرض الترويج لها محل النقود ذات السعر القانوني، و سد أي منفذ أمامهم، لمنعهم من الإفلات و الهروب من محل تجاري، كانوا يختبؤون فيه.

أين أثمر الكمين و عملية الاستدراج، و أوقع بالمشتبه فيهم ـ أعمارهم تراوحت بين 25 و 30 سنة، و القبض عليهم رغم محاولة الفرار، و تم حجز مبلغ مالي قارب من 8 ملايين سنتيم مزورة، من فئة ألفي دينار، فضلا عن حجز سيارتين سياحيتين و أسلحة ، و سيتم لاحقا ، إحالة المتهمين أمام نيابة محكمة العفرون، لاتخاذ الإجراء القضائي المناسب ضدهم .