غليزان: توقيف شخص بحوزته أسلحة بيضاء

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص وحجز أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام، وذلك بناء على ورود معلومات تفيد بوجود شخص من ذوي السوابق مشتبه في ضلوعه في عملية سرقة طالت إحدى المساكن.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تمكنت ذات الفرقة من توقيفه وضبط بحوزته سلاحين أبيضين (بوشية و خنجر)،وبعد تفتيش مسكنه تم ضبط أسلحة بيضاء محظورة (أربعة سيوف + ساطور + خنجر).

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن قضية حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي.