وهران: حريق "افتراضي" بشركة نقل المحروقات

قامت الوحدة الثانوية لأرزيو، اليوم الأربعاء، بمناورة افتراضية لإطفاء حريق على مستوى شركة نقل المحروقات عبر الأنابيب المتواجدة بالمنطقة الصناعية لأرزيو، في إطار البرنامج السنوي المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمتعلق بالمناورات مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.

تندرج المناورة ضمن برنامج التدريب على التدخل و التنسيق بين مختلف الفاعلين في حالة وقوع حادث داخل المنطقة الصناعية لأرزيو بالنظر للمخاطر الصناعية التي تشكلها على المنطقة الشرقية لولاية وهران برمتها، خاصة أمام كثافة المركبات و الوحدات الصناعية المتواجدة داخل المنطقة.

تعود للحماية المدنية صلاحية الإعلان وقيادة مخططات التدخل مع بقية المتدخلين، وهو ما يفسر ضرورة تحيين المخططات والاستعداد الدائم من خلال التمارين الدورية والمناورات الافتراضية. تتربع المنطقة الصناعية لأرزيو على أكثر من 2800 هكتار وتضم العديد من مركبات التكرير والصناعة البتروكيماوية.

سبق تسجيل عدة أحداث أسفرت عن خسائر مادية وجرحى، على غرار حادث بمركب فرتيال للأسمدة سنة 2021 وحادث آخر بعد تسرب غاز بمركب تمييع الغاز( GL1z) سنة 2019 لكن التدخل السريع لمختلف الوحدات حال دون وقوع خسائر كبيرة.