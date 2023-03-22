سيدي بلعباس: غلق اضطراري لمصلحة طب الأطفال

أعلن المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بسيدي بلعباس مساء يوم الأربعاء عن تحويل إستشفاء مرضى مصلحة طب الأطفال إلى مقر المؤسسة العمومية الاستشفائية "دحماني سليمان" الكائن بحي "سيدي الجيلالي" و ذلك تحسبا للشروع في إعادة تهيئة المصلحة المذكورة قياسا بالاهتراء والأضرار التي لحقت بمختلف أركانها.

« هذا وقد تقرر في سياق ذي صلة الإبقاء على مصلحة طب الأطفال كنقطة لاستقبال الحالات الاستعجالية الخاصة بالأطفال إلى غاية مساء يوم الخميس" حسب ما علم لدى مصدر رسمي ، مع الإشارة إلى عمليات التهيئة التي اخضع تاليها أكثر من مصلحة طبية تابعة للمركز الاستشفائي الجامعي لسيدي بلعباس خلال الأشهر الأخيرة في ظل الشكاوى المتكررة الصادرة عن المنتسبين إلى مختلف الأطقم الطبية و المرضى وذويهم من جراء تدهور بعض المصالح قياسا بقدم البناية التي يعود دخولها حيز الخدمة إلى ثلاثينيات القرن الماضي.

يذكر أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمجال الصحة في الغرفة السفلى التي زارت خلال الأسابيع القلة الماضية ولاية سيدي بلعباس دونت ضمن تقاريرها حاجة ذات الولاية إلى مركز استشفائي جامعي جديد وذلك على خلفية وقوف أعضائها على حقيقة عدم تلبية مستشفى "عبد القادر حساني" لمتطلبات الطب العصري ، في انتظار ما ستقرره السلطات المركزية.