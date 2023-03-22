غليزان: حجز كمية معتبرة من ومواد دون فاتورة

تزامنا واقتراب حلول شهر رمضان الكريم،وأثناء تواجد أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد السلام في غليزان بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين غليزان وتيارت،وبالضبط بالمكان المسمى الكاف لزرق بلدية واد سلام،أثناء قيامهم بنقطة مراقبة تم توقيف شاحنة قادمة من مدينة تيارت،وبعد مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيشها تبين بأنها تحمل على متنها كمية معتبرة من مادة الخل نوع (لوريزون) قدرت ب 1930 قارورة منتهية الصلاحية بتاريخ سنة 2017 حيث عمد صاحبها بزيادة تاريخ المنتج إلى غاية سنة 2023 بوضع لاصقات ورقية صغيرة الحجم على تاريخ المنتج،وعلى الفور تم توقيف السائق وحجز السلعة.ومواصلة للتحقيق تم التنقل إلى ولاية مجاورة أين تم اكتشاف ورشة سرية،وبالتنسيق مع مديرية التجارة تم معاينة هذه السلعة أين تبين كذلك أنها منتهية الصلاحية والتي كان بصدد تسويقها عبر الولايات المجاورة،حيث قدرت جميع المحجوزات بـ 13390 من مختلف المواد،وقد تم تحرير محضر قضائي ضد صاحب الورشة والذي أرسل إلى الجهات القضائية أين تم رفع جنح تحرير فواتير وهمية المطبقة على المؤسسات التجارية،وممارسة نشاط تجاري قار خارج مضمون السجل التجاري،وتعديل بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغييرات الطارئة على الوضعية أو الحالة القانونية للتاجر،وكذا جنح تقليد العلامات،وعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية،ومحاولة خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتج،إلى جانب استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص.وقد قامت الجهات المسؤولة بإتلاف المحجوزات تبعا لتعليمات النيابة المختصة.