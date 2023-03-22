غليزان:سونلغاز تتجند لتوفير الطاقة للزبون خلال رمضان

جندت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية غليزان كافة الوسائل المادية والبشرية لضمان خدمة نوعية ومستمرة للتمويل بالطاقة الكهربائية خلال شهر رمضان الفضيل، وذلك طيلة أيام الأسبوع حيث تعمل خمس مصالح تقنية موزعة على إقليم الولاية وهي يلل– غليزان - مازونة– وادي ارهيو– عمي موسى على تسيير شبكة كهربائية بطول 8326 كلم ذات التوتر المنخفض،والمتوسط انطلاقا من 2527 محول كهربائي لفائدة 216 ألف زبون.كما كانت هناك عدة عمليات لصيانة الشبكة مست ما يقارب 700 كلم بالإضافة إلى تجديد لشبكة بطول 10 كلم خلال السنة الجارية.