حجز 543 قنطارا من الفرينة بالعريشة

حجزت الفرقة الإقليمية للعريشة بولاية سبدو المنتدبة كمية معتبرة من القمح اللين والشعير والنخالة كانت موجهة للمضاربة وهذا بناءا على معلومات وصلت الفرقة مفادها قيام أحد المواطنين باقتناء، مادة الفرينة وتخزينها بمستودعه وتوجيهها وإعادة بيعها لغرض تغذية الأنعام. وذلك بعد تحويلها عن غرضها الإمتيازي حيث يقوم بمزجها وخلطها مع مواد أخرى كالنخالة والشعير.

وبعد استيفاء، جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش المستودع ليتم العثور على كمية تقدر بـ 543 قنطارا من مختلف المواد المدعمة. فتم تحويل المحجوزات إلى مديرية أملاك الدولة بتلمسان مع متابعة المخالف بجنحة المضاربة الغير مشروعة.