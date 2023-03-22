تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب "الحراقة"

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) للأمن الوطني، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود، مختصة في تهريب المهاجرين انطلاقا من سوريا نحو أوروبا مرورا بالجزائر، مع توقيف 15 شخص مشتبه فيهم، منهم 09 من جنسية سورية و06 جزائريين، من بينهم امرأتان.

التحريات المعمقة التي باشرها محققو الأمن الوطني، والتي دامت لأكثر من 05 أشهر، أفضت إلى كشف خيوط هذا التنظيم الإجرامي الدولي، الذي يعمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من سوريا ولبنان وصولا إلى مطار بن غازي بليبيا ونقلهم براً إلى مدينة غدامس، ليتم بعد ذلك إدخالهم إلى التراب الوطني عبر مدينة الدبداب الحدودية، متخذين المسالك الملتوية الصحراوية باتجاه مدينة ورقلة.

بعد ذلك، يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة وهران، التي اتخذت كنقطة تجميع وتنظيم لرحلات سرية نحو السواحل الأوروبية، أين يتكفل بهم العقل المدبر لهذه الشبكة الإجرامية، وهو رعية سوري (من بين الموقوفين) والحائز على شهادة الدكتوراه في الطب، الذي يلجأ إلى التنسيق النهائي لرحلات الهجرة السرية، مع أحد الجزائريين المطلوب قضائيا والموقوف في قضية الحال، مقابل الحصول على مبالغ مالية باهظة بالعملة الصعبة.

هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت كذلك عن ضبط واسترجاع مايلي: 1782220 دج، 11410 دولار أمريكي، 8920 أورو، 483000 ليرة لبنانية، 4300 ليرة سورية، 10250 دينار عراقي، 105 درهم إماراتي و 400 درهم مغربي.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك (البليدة)، اليوم الأربعاء 22 مارس 2023، عن قضية تكوين شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود، لارتكاب جنايات وجنح تهريب المهاجرين، تعريض أجانب لخطر الموت الآني والإقامة غير الشرعية مقابل الحصول على مبالغ مالية.