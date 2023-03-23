خنشلة: أحكام ثقيلة في حق ستة مضاربين

قضت محكمة خنشلة بعقوبة الحبس النافذ لمدة تتراوح بين 7 و12 سنة وغرامات بين مليون و5 ملايين دينار، في حق 6 أشخاص توبعوا بجنح تتعلق بالمضاربة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وأشار بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة نهار اليوم الخميس، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، تمت متابعة كل من المدعوين “م ن”، “ي م”، “د ح”، “ح ع”، “م ي”، “م ش”، عن طريق إجراءات المثول الفوري لجنح المضاربة غير المشروعة الواقعة على الحبوب ومشتقاتها والقيام بممارسات تجارية تدليسية وهمية ومزيفة.

وأضاف البيان ذاته، أنه بتاريخ 22 مارس 2023، قضت المحكمة على المتهمين الستة بعقوبة الحبس النافذ من 7 سنوات إلى 12 سنة، وغرامات بين مليون و5 ملايين دينار، مع الأمر بإيداع المتهم “م ش” الحبس بالجلسة، في حين اودع باقي المتهمين الحبس في الجلسة السابقة المنعقدة يوم 15 مارس 2023.

وللإشارة، فان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 15-21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم التي تخص المضاربة، تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.